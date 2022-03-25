/688139/ويجز-مش-فن-ثوري-جديد-ولا-حاجة-تصريحات-قوية-من-السناريست-عمرو-سمير-عاطف-عن-أغنية-البخت

أثارت أغنية البخت للرابر الشهير ويجز الجدل بعد تصدرها التريند، والتي حصلت على مركز أول على يوتيوب لمدة أيام متواصلة والتي حصلت الآن على مركز رابع على يوتيوب، وقد صرح السيناريست عمرو سمير عاطف بعض التصريحات القوية على الأغنية.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات السيناريست عمرو سمير عاطف عن أغنية البخت لـ ويجز.

السيناريست عمرو سمير وأغنية البخت

ونقد عمرو سمير أغنية البخت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» حيث كتب: فيه حالة كده بخصوص ويجز اللى هو معلش يا جماعة الذوق اتغير وافتكروا زمان لما حميد الشاعري طلع والاغنية الشبابية ويالا بينا نحاول نفهم ونتفهم اعجاب الشباب بيه لانهم اكيد معاهم حق ..معلش انا اسف والله بس حتى لو فعلا الذوق اتغير ويجز مش معبر عن ده ..في اعتقادي الاقبال عليه والاهتمام بيه راجع لان كلام الاغاني بتاعته بيبقي زي سيم كده بينه وبين اللى بيسمع والغاز محتاجة تفكير عشان تتحل انما لا مزيكا ولا صوت ولا كلام ولا اي حاجة من دي نهائي ..لو اغنية زي البخت دي كان ويجز من عشر سنين قدمها لاي منتج كان طرده وممكن اعتدى عليه كمان من حقك -وده مفروغ منه قطعا - انك تسمع وتحب اللى انت عايزه ومش من حق اي حد انه يمنعك من ممارسة الحق ده ..لكن ويجز ده مش فن ثوري جديد ولا حاجة ..

ومن الجدير بالذكر، أن حققت أغنية البخت حوالي 37 مليون مشاهدة حتى الآن، كما طرح ويجز أغنية جديدة بعنوان «بعودة يا بلادي» الذي خصص أرباحها للاجئين.

كلمات أغنية البخت لـ ويجز

عيني منها بشكل جدى وتقيله مش تقلانه اتبخر سحرى ومش باجى على بالها ومفكرتشى انا بالى فيها بابا بالى مش ملكى بلعب البخت سالتها ورفضتنى استغربتها امال فين هيبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي ياخى كنت ع الثبات وهزتنى واللى فات ده كان سحرى مش باجى على بالها أن جت سيرتى انا بالى معاها مش ملكى قالت كلام قبل ماتشوفنى انا عارفنى صعب ومش مفهوم كلامى دبش أو مش موزون أو بتحب حد والبال مشغول مشوفتهاش ولا حد يلومنى ملاك برئ ولا انا مخدوع هى توتر ولا انا مهزوز طب اذاها حد والكل مرفوض

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى واللى اذوك ياما حبيبي سيبنى اخلى الجاى ورود وشموع يتغنالها وبصوت مسموع ولا ايه القصه حبيبي فيدنى اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى انسيك ماضى كله دموع ولا مقدرش اسيبك موجوع

سحرتنى ولا سحرتلى وعيون مش محتاجه تسحرلى ومش عايزة تجيبنى بس جابتنى ونسيتنى وفى قصتى حبستنى والله ووقعت بفكر فيك كتير بالى عليك مشغول وانا بتصعب عليا حالى وانا بكتبلك كلام معسول بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط دانا اضيع عمرى ياعمرى واحبك حب مش مشروط لا تلاقى عندى وعود كدابه وكبرت على ولاشئ مضمون كلامى على قد اللى معايا وفى الحب مستناش مردود براحه على قلبي المكسور اللى مشكلته أنه فيك مسحول مين اختار اللى عينيك عملوه وده مش زنبى انا صحيت محطوط

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى اخلى الجاى ورود وشموع يتغانلها وبصوت مسموع ولا ايه القصه حبيبي فيدنى اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى انسيك ماضى كله دموع ولا مقدرش اسيبك موجوع