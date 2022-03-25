/688137/عودة-بسنت-ودياسطي-صلاح-عبد-الله-يكشف-مفاجأة-لمحبي-المسلسل-تفاصيل

كشف الفنان صلاح عبد الله عن عودة مسلسل «بسنت ودياسطي» خلال الموسم الرمضاني القادم، والذي كان بشرة سارة لمحبي المسلسل، لأنه عالق في أذهان الكبير والصغير وقد تربت أجيال عليه.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل عودة مسلسل «بسنت ودياسطي» في رمضان 2022 وذلك خلال السطور القادمة.

نشر الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» صورة لشخصيات بسنت ودياسطي معه ومع الفنانة المعتزلة حنان ترك، وعلق على الصورة: “بسنت ودياسطى الجزء الرابع يوميا ان شاء الله قبل الفطار بساعه على الصفحه الرسميه هنا وكل سنه وحضراتكم طيبين”، ومن المتوقع أن يحظى الجزء الجديد من بسنت ودياسطي إقبال كبير لأنه من المسلسلات الكرتونية التي تربى عليها العديد من الأجبال.

ومن الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان القدير صلاح عبد الله بطولة حكاية «تاج راسنا بابا» والتي ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل نصيبي وقسمتك 3.

صلاح عبد الله والنادي الأهلي

ومن الجدير بالذكر، أن كتب صلاح عبد الله خلال الأيام المضاية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هام جداً جداً..مع أطيب الأماني للأهلي المصري العظيم بالوصول للنهائي بإذن الله، في منشور مزيف نشرته صفحة باسم جماهير الزمالك على أساس أنه منشور من صفحتي الرسمية ذات العلامة الزرقاء وشيره موقع باسم الفن السابع وأرسله لي صديق عزيز على الواتس مندهشا: معقولة أنت تكتب كدا؟».

نفي صلاح عبد الله إهانة الأهلي

وأردف صلاح عبد الله، نافيًا علاقته بذلك المنشور: «طبعا اللي عارفني عارف اني لا يمكن أستعدي جمهور الاهلي ولا يمكن اكتب لفظ اهانة لاي حد ولم ولن أشارك في أي بلبلة او اي هري واي محاولة لاثارة الفتن والاشاعات سواء كانت بسوء نية أو حتى بحسنها».

واختتم صلاح عبد الله منشوره، قائلا: «غير موجود اصلا على صفحتى ولاني كما عاهدتوني مابحبش المشاكل ولا وجع الدماغ فلن اقولن لمن كان وراء هذا الزيف غير عيب عليك الزج باسم استاذي محمد صبحي لصياغة هذا المنشور المزيف ونسبه لي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك».