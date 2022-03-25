نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى بأنه أمين شرطة ، وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك وقديم وسبق تداوله عام 2016.
ويأتى ذلك ضمن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة من إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة لإثارة البلبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سبق تداولة منذ 6 سنوات.. مصدر أمني يكشف منتحل صفة أمين شرطة في مقطع فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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