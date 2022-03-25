سبق تداولة منذ 6 سنوات.. مصدر أمني يكشف منتحل صفة أمين شرطة في مقطع فيديو

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى بأنه أمين شرطة ، وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك وقديم وسبق تداوله عام 2016.

ويأتى ذلك ضمن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة من إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة لإثارة البلبلة.