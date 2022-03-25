الرئيس السيسى يشدد للأمير محمد بن سلمان على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار مصر والسعودية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الامير محمد بن سلمان آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس السيسى أكد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام، مشدداً على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

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