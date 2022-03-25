متابعة إجراءات سفر المعتمرين المصريين إلى السعودية

جدة - نرمين السيد - توجهت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، إلى مطار القاهرة الدولى لمتابعة الإجراءات المتعلقة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وضمان توافر وسائل الراحة لهم.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة المستمرة لجميع الإجراءات المتعلقة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وعودتهم إلى وطنهم بسلام.

والتقت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، خلال تواجدها بالمطار مع عدد من المعتمرين المصريين، واطمأنت على إجراءات سفرهم ومرافقة مشرفى الشركات السياحية لهم، كما قامت بالتنسيق مع العاملين بمكتب الوزارة بالمطار بسرعة حل أية مشاكل قد تعترض سفر المعتمرين المصريين.

كما وجهت مشرفى الشركات السياحية بتيسير وإنهاء الإجراءات المتعلقة بسفر المعتمرين بسهولة ويسر، وتذليل أية عقبات أمام المعتمرين أثناء تنفيذ برنامج رحلة العمرة بالمملكة العربية السعودية والتواجد الدائم مع المعتمرين بمقر إقامتهم بالسعودية وتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على توفير سبل الراحة والرعاية لهم، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا وذلك فى إطار الحرص الشديد على صحة المواطنين المصريين، والالتزام بالضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية.

وأكدت سامية سامى، أنها تتابع بشكل يومى وباستمرار إجراءات سفر وعودة المعتمرين المصريين وأنها تتلقى تقارير دورية بشأن سفر المعتمرين المصريين.