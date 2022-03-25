صحة شمال سيناء تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الشئون الصحية فى شمال سيناء عن الانتهاء من الاستعدادات لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى ستبدأ بعد غد الأحد بمراكز ومدن المحافظة، وتستمر فعالياتها لمدة 4 أيام متتالية، وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.





وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، فى بيان اليوم الجمعة، أن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، الى جانب الفرق الثابتة والمتحركة بجميع المناطق من منزل إلى منزل. ومن جانبه أوضح محمد صلاح فرج مسئول التثقيف والإعلام الصحى بالمديرية أن التطعيم مجانى ودون أى مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان من الطعم الفموى "سابين" ثنائى التكافؤ.. ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم، مناشدا المواطنين بضرورة تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض.

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