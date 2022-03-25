بروتوكول تعاون بين محافظة بورسعيد والأكاديمية العربية لتطوير التعليم

جدة - نرمين السيد - وقع عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية لتطوير العملية التعليمية من خلال توحيد وإيجاد أوجه للتعاون فيما بينهما.





وينص البروتوكول الذى تم توقيعه، خلال حضور تصفيات المسابقة الدولية للبرمجة التى يشارك بها 123 شابا وفتاة من سن 15 عاما، على رغبة محافظة بورسعيد فى الاستفادة من خبرات الأكاديمية فى مجال المناهج التعليمية والبحثية بما يتم على أرض الواقع وخاصة فى مناطق تطوير المناطق العمرانية والتراث وكذلك الاستفادة من خبرات الأكاديمية فى مجال الدراسات والبحوث والتدريب.

وقرر المحافظ الاستعانة بطلاب وخريجى الأكاديمية فى تطوير شارع فلسطين الذى يبدأ العمل فيه الأسبوع المقبل والمشاركة فى تنفيذ الهوية البصرية لمحافظة بورسعيد تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون لكل محافظة هوية بصرية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذى تقوم به الأكاديمية بالمحافظة، مؤكدا فخره واعتزاز بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد، ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة الذى يعتبر فخرا للجميع، منوها بالتعاون المثمر والفعال بين المحافظة والأكاديمية فى العديد من المجالات.

ومن جانبه، أثنى الدكتور إسماعيل عبدالغفار على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقيادة عادل الغضبان، والتى ساهمت فى تغيير نوعية الحياة ببورسعيد والارتقاء بكافة المجالات وتحقيق أوجه التنمية المنشودة.