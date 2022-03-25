عاجل- مصر تدين استهداف الحوثيين لمحطة توزيع منتجات بترولية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، اليوم الجمعة، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثى هجماتها الإرهابية الخسيسة التى تستهدف أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها الحيوية والمدنية.





وكان آخر الأعمال الإرهابية للحوثيين استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو فى جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

وأكدت مصر مجددًا على شجبها التام ورفضها المُطلق لهذه الأعمال الإرهابية الخسيسة ولأى عمل جبان يستهدف أمن واستقرار الشقيقة السعودية، تعيد مصر التأكيد على وقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، إنطلاقًا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومى للبلديّن الشقيقيّن.

كما أكدت مصر على خطورة مواصلة ميليشيا الحوثى لهذه الأعمال العدائية التى تُعد تهديدًا جسيمًا ومباشرًا للأمن والاستقرار فى المنطقة، ولسلامة إمدادات الطاقة فضلاً عما تمثله من انتهاكٍ صارخٍ لمبادىء وقواعد القانون الدولى.