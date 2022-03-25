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وركزت الدراسة على مسلسل "البحث عن علا"، والذي يعد أحدث المسلسلات التى عرضت مؤخرا على المنصات الرقمية، ويصنف المسلسل في إطار الدراما التقليدية للمقارنة بين النموذجين والوصول إلى آراء وتعليقات الجمهور اتجاه العملين، حيث إنه يندرج فى قائمة الدراما النسوية ودراما النوع التى ازدهرت فى الآونة الحالية واهتمت بقضايا المرأة.
وحضر كل من الدكتورة نسرين عبد العزيز مقرر الجلسة النقاشية الرئيسية للمؤتمر، والتى تحدث فيها نخبة كبيرة من أساتذة الجامعة والإعلاميين برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوى، وتحدثت فيها الدكتورة هويدا مصطفى، والدكتورة هبة شاهين، والدكتورة حسين أمين، والصحفى حمدى رزق وأكرم القصاص.
وفي إطار رصد الباحثة لردود فعل الجمهور على تويتر وتغريداتهم، تبين وجود اختلاف فى طبيعة المسلسلين، حيث إن الجزء الأول من مسلسل "عايزة أتجوز" الذي عُرض في رمضان 2010، عبّر عن طبقة اجتماعية متوسطة تمثل الغالبية العظمى للجمهور، بينما مثّل الجزء الثانى "البحث عن علا" طبقة اجتماعية مرتفعة فى المستوى الاقتصادى والاجتماعى والتى لا تعبر بنسبة كبيرة عن أغلبية الجماهير.
وفي سياق متصل، اتفقت معظم آراء الجماهير فى تعليقاتهم بإن العملين اهتما بقضايا المرأة من تأخر سن الزواج والطلاق، كما وصفت الأغلبية أن أماكن التصوير والديكور بعيدة عن المجتمع المصرى، ويغلب عليها الطابع الغربى، ووصف البعض أن الواقع الذى قدمه المسلسل عن مستقبل المرأة المُطلقة مشرق وبه نظرة تفاؤلية بعيدة عن الحقيقة من وجهة نظرهم فهو واقع مزيف، بينما أيّد البعض المسلسل واعتبره نقلة فى الأداء والتمثيل وأنه يعطى طاقة إيجابية للبحث عن الذات واكتشاف النفس وإن المرأة المطلقة من حقها فرصة ثانية ربما تكون أفضل من الأولى، وأن هند صبرى ذكية وماهرة فى اختيار أدوارها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسرين عبدالعزيز تشارك فى مؤتمر «الإعلام والخصوصية الرقمية» بأكاديمية الشروق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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