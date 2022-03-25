عاجل.. السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع ولى العهد السعودى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، فى التصدى لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام. وشدد الرئيس السيسى على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

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