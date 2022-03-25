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تحدث الاعلامي مصطفى بكري عن دور وزارة النقل وما تقوم به من جهود خلال هذه الفترة ، موضحا أنها تقوم بجهود كبيرة فى ملف النقل وخاصة في الصعيد بقيادة المهندس كامل الوزير.

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جاء ذلك خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مشيرا الى ان كامل الوزير وزير النقل تفقد اليوم الجمعة محطة قطارات صعيد مصر .

مصطفى بكري: محطة قطارات مصر توفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

ولفت الاعلامي مصطفى بكري، أن محطة قطارات مصر تقام على مساحة 57 فدان، كما يكون في استيعابها 170 ألف راكب يومياً .

واستطرد الاعلامي مصطفى بكرى، أن المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن قام بتوفير فرص عمل بلغت حوالي 3500 فرصة مباشرة وغير مباشرة.

في سياق اخر اكد الإعلامي مصطفى بكري، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه علم بمعاناة المواطنين، ومشاكلهم الحقيقية على أرض الواقع، مؤكدا أن هناك مشاكل في الاحتياطي الإستراتيجي النقدي، نتيجة زيادة سعر الفائدة بالبنوك الأجنبية.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يعلم معاناة المواطنين ومصر تجاوزت عديد من الازمات الاقتصادية

ونوه الاعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق واسرار :” يوجد معاناة وفي طبقة وسطة بتتأكل، والقرارات الاخيرة ومصر واجهت العديد من الأزمات الاقتصادية، كان من ضمنها المستثمرين قاموا بسحب 20 مليار دولار أثناء الأزمة الاقتصادية عام 2016، وكان لوزير المالية الدكتور محمد معيط مجهودات من أجل تجاوزها.