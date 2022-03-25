حياة كريمة فى أسوان.. توجيهات بتنظيم رحلات مدرسية لمشروعات المبادرة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان أشرف عطية، مسئولى المحليات وكافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينهم للعمل على تنظيم رحلات وزيارات ميدانية للطلاب والنشء والأطفال والشباب للمشروعات التنموية والخدمية لتعريفهم وتوعيتهم بهذه الطفرة غير المسبوقة ولاسيما التى يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتجسد بحق ملحمة وطنية من العمل والإنتاج تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجا.





وبحسب بيان صحفى صدر عن المحافظة، اليوم الجمعة، فقد كلف عطية مديرى مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، بجانب التنسيق مع جامعة أسوان لتنظيم رحلات مماثلة بحيث يراعى فيها اختيار الطلاب والنشء والأطفال والشباب الذين يتميزون بقدرتهم على نقل الصورة الحقيقة لغيرهم بعد معايشتهم لها من خلال زيارتهم لهذه الإنجازات، وعلى أن يكونوا أيضا من نفس المركز الإدارى الذى يتم فيه تنفيذ هذه المشروعات لتخفيف مشقة التنقل عليهم. وأوضح أن تنظيم هذه الرحلات سيساهم بشكل مباشر فى زيادة مستوى الوعى بما يتم من إنجازات للدولة المصرية، وأيضا لإعلاء روح الولاء والانتماء للوطن لدى الجيل الحالى من خلال استثمار أى أفكار ورؤى جديدة هادفة تصب فى تحقيق الصالح العام، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بمثابة نموذج فعال يحتذى به للعمل على تحقيق التكامل بين كافة فئات المجتمع من خلال نشر الثقافة التوعوية الإيجابية الهادفة للوصول للتنشئة السليمة وخلق شخصية قيادية قادرة على تحمل المسئولية ومواجهة التحديات.

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