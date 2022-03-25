بمناسبة عيدها الـ58..وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم تاريخ عظيم من العطاء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إذاعة القرآن الكريم تاريخ عظيم من العطاء وأحد أهم وسائل خدمة القرآن الكريم، وتتميز عبر تاريخها بقامات إذاعية متميزة صوتًا وعلمًا وأداء.





وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ58، أن مصر خادمة للقرآن الكريم وأهل القرآن الكريم وأن هذه الإذاعة أحد أهم أدواتها فى ذلك. وأشاد وزير الأوقاف بما تقدمه الإذاعة من تطوير فى محتواها وبرامجها، مشيرًا إلى أن التعاون الكبير بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم الذى سيشهد خلال شهر رمضان برنامجين ومسابقة، برنامج "خاطرة دعوية"، وبرنامج "رؤية" لوزير الأوقاف، كما سيشهد أهم مسابقة فى الشهر الكريم وهى مسابقة "شهر القرآن" بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم.

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