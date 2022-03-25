استمرار رفع مياه الأمطار الغزيرة ليلا بكفر الشيخ لتيسير الحركة المرورية

جدة - نرمين السيد - تفقد السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، منظومة النظافة فى شوارع المدينة، ورفع الباقى من مياه الأمطار ببعض المناطق المنخفضة والقيام بحملات نظافة بحيى جنوب وشمال لرفع كفاءة النظافة ورفع تراكمات القمامة.





جاء ذلك فى إطار انتشار معدات مجالس المدن فى كفر الشيخ لرفع مياه الأمطار التى شهدتها المحافظة خلال الساعات الــ48 الماضية.



وتابع جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، رفع مياه الأمطار من الشوارع ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، استكمالاً لمنظومة النظافة والإنارة الدورية التى تقوم بها المدينة والوحدات القروية بنطاق مركز بيلا، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.



وفى هذا الإطار، رفع مجلس مدينة بيلا التراكمات والقمامة من شوارع المدينة، وتفريغ صناديق القمامة، لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدينة، ونقل كافة المخلفات والتراكمات وصيانة وإصلاح واستكمال إنارة عدد من الشوارع والطرق ببعض القرى، فضلًا عن متابعة صيانة التيار العالى لمحول مدرسة الإعدادية بسريوة الكبرى التابعة لقرية الشطوط.



كما أشرف على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازى، على رفع مياه الأمطار من الشوارع والأحياء وحول المدارس والمصالح الحكومية، وتابع أعمال النظافة اليومية.



وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، رفع تراكمات المياه من الشوارع، وأعمال النظافة اليومية فى القرى والأحياء، ورفع كفاءة الإنارة.



وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام والمداخل والمخارج ورافد الطريق الدولى، وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحى، وسحب تراكمات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، مناشدًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حرصًا على سلامتهم وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى.