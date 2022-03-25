إطلاق النسخة الأولى من كأس الهيئة العامة للتنشيط السياحى لسباق اليخوت

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، النسخة الأولى من كأس الهيئة (ETA Cup) لسباق اليخوت الشراعية والتى يتم تنظيمها بمحافظة البحر الأحمر على مدار يومين اعتبارا من اليوم الجمعة وغدا السبت.





وأوضح عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن إقامة هذا السباق يأتى فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتعظيم سياحة اليخوت والترويج لها، ما يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية، بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، حيث تم إصدار قرار تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية فى يونيو 2021.

وأشار إلى أهمية المشاركة فى سباقات اليخوت الشراعية الكبيرة ما يعد أحد عوامل الجذب السياحى لمصر وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحى المصرى من منتجات سياحية متميزة مثل منتج سياحة اليخوت والذى يجذب فئة السائحين ذوى الإنفاق المرتفع.

وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة أنه من المقرر أن تقوم الهيئة خلال الفترة القادمة برعاية سلسلة من سباقات اليخوت، خاصة فى ظل الاهتمام المتزايد بمثل هذه السباقات والفعاليات، كبداية لأنشطة عدة فى مجال اليخوت يتم الاعداد لها حاليًا.

ومن جانبه قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى وأحد المشاركين بالسباق، أن السباق يقام على المسطح المائى الواقع أمام مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمشاركة 13 يخت شراعى تتراوح أطوالها من 9 إلى 15 متر ويقود كل يخت طاقم مكون من 5 بحارة على الأقل، مضيفا أن مسار السباق يمتد إلى مسافة تتراوح ما بين 10 إلى 12 ميل بحرى يقطعها المتسابقون فى زمن لا يزيد عن 90 دقيقة تبعًا لقوة الرياح.