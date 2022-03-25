تطهير الحاويات وبيارات محطات الشرب بمحافظات القناة استعدادا لفصل الصيف

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عبدالحميد عصمت، اليوم الجمعة، البدء فى تنفيذ خطة الشركة لتطهير الحاويات وبيارات محطات مياه الشرب فى إقليم محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، استعدادا لفصل الصيف، لتقديم خدمات متميزة وضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.





وقال عصمت -فى تصريح اليوم الجمعة- إن خطة تطهير الحاويات وبيارات محطات مياه الشرب، ترتكز على عدة محاور منها الاستمرار فى تقديم خدمات أفضل ومتميزة فى مجال مياه الشرب للمواطنين فى محافظات القناة، وصيانة دورية للمحطات لرفع كفاءتها، وذلك لضمان استمرارها فى العمل، وإطالة عمرها الافتراضى، بالإضافة إلى زيادة عدد محطات مياه الشرب للقضاء نهائيا على ضعف المياه بسبب الزيادة السكانية.

وأضاف أنه أصدر تعليمات مشددة على جميع رؤساء المناطق وفنيين وعمال الشركة بالتفقد الدورى لجميع محطات وشبكات مياه الشرب، الرئيسية والفرعية؛ وذلك لمتابعة انتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورا على حل أية مشكلات أو معوقات.

وأشار إلى أنه تم ترحيل خط مياه قطر 315 مم المغذى من محطة جلبانة بالقنطرة غرب، إلى القنطرة شرق بعيدا عن شاطئ قناة السويس، لأنه كان كثير الكسورات بسبب المد والجذب وأمواج السفن، كما تم إصلاح خط 600 مم أمام قمة فايد، وإصلاح خط مياه قطر 8 بوصات بمنطقة الوابورات التابعة لمركز ومدينة القصاصين، كما تم الانتهاء من أعمال صيانة خط 1000 مم بمحطة مياه المستقبل.

وكان قد تم توقيع عقود تنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى mk بمحافظة ببورسعيد، بالإضافة إلى توريد وتركيب وحدة الكلور "بتصميم مبتكر"، وذلك لإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى، ورفع كفاءتها وإطالة عمرها الافتراضى.