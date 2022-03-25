بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى ديرب نجم

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى ديرب نجم المركزى بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه؛ وذلك للمساهمة فى الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والأستاذ صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.





وأشاد محافظ الشرقية، فى بيان اليوم الجمعة، بدور وزارة الصحة وتعاونها الدائم مع المحافظة وتزويد المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف مدن المحافظة بالأجهزة والمستلزمات الطبية للاستمرار فى تحسين مستوى الخدمات العلاجية للمرضى، مؤكدا الحرص على تفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفى لإنشاء وحدة عناية مركزة للأطفال جديدة بقوة 15 سريرا، وبتكلفة مبدئية 2 مليون جنيه بالتعاون بين وزارة الصحة والمجتمع المدنى.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود أن وحدة الأشعة المقطعية الجديدة تم دعمها من خلال مبادرة البنك المركزى، التى تأتى تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المحافظة والبنك لدعم القطاع الصحى بأجهزة طبية بقيمة 100 مليون جنيه على أن يتم توريد تلك الأجهزة وفقا لخطة وزارة الصحة.

وعقب الافتتاح، وجه الدكتور ممدوح غراب، مدير إدارة المرور بالمحافظة أسامة غريب، بإعادة تخطيط وتنظيم مدخل طريق الزقازيق / السنبلاوين الحر ودمج مخرج طريق الرملية مع مخرج الطريق الحر، ورفع الحواجز الحديدية وتحديد الدخول والخروج لمستخدمى السيارات لتنظيم الحركة المرورية وذلك تفاديا لوقوع الحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ، فى بيان اليوم الجمعة، على ضرورة التنسيق والتعاون بين جهات العمل وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ الأعمال بالطريق الحر، الذى يمثل محورا مروريا مهما يربط بين محافظة القاهرة وبلبيس والزقازيق والسنبلاوين وصولا لمحافظة الدقهلية، مؤكدا أن المحافظة جادة فى تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف الأحياء ضمن أعمال تطوير وتجميل المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.