محافظ أسوان ومجدى يعقوب يفتتحان مبنى مدارس النيل

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ أسوان، أشرف عطية، يرافقه جراح القلب العالمى السير مجدى يعقوب، اليوم الجمعة، مبنى مدارس النيل فى مدينة أسوان الجديدة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم ويوم الشهيد.





وشهد حفل الافتتاح بحسب بيان صحفى صدر عن المحافظة، طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب، والدكتورة أمانى الفار مديرة وحدة شهادة النيل الدولية والمدير التنفيذى لشركة مصر للإدارة التعليمية، وحنان ثابت مدير مجمع مدارس النيل الدولية، بالإضافة إلى المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، فضلا عن أسر وأولياء أمور الطلاب والقيادات المجتمعية.

وفى كلمته، رحب أشرف عطية بإقامة مدارس النيل المصرية على أرض أسوان باعتبارها تمثل نموذجا متميزًا لتحسين مستوى وجودة التعليم باستخدام الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة بهدف خلق جيل قادر على التعامل مع معطيات العصر، ويتواكب مع التطور العلمى والتكنولوجى المستقبلى.

وأكد أن العالم مع صباح كل يوم يشهد كل جديد فى ظل السموات المفتوحة وأجيال التطبيقات الإلكترونية المتلاحقة فى جميع مناحى الحياة، كما رحب أشرف عطية بملك القلوب وأسطورة الطب السير مجدى يعقوب لمشاركته فى افتتاح هذا المحراب العلمى المتميز الذى أقيم فى مدينة أسوان الجديدة -إحدى المدن الذكية- ما يساهم فى الارتقاء بالمهارات المختلفة للطلاب وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية وتعميق مفاهيم التسامح والانفتاح على العالم المتقدم لتكون محصلة كل ذلك هو بناء طلاب يتمتعون بالمهارات والقدرات الفكرية والعلمية التى تمكنهم من التعامل مع تحديات المستقبل.

من جانبه، أعرب السير مجدى يعقوب عن سعادته بوجود هذا المستوى من التعليم على أرض محافظة أسوان متمثلا فى مدارس النيل؛ ليشكل ذلك إضافة جيدة ومهمة لمنظومة التعليم، مقدما تهنئته لأبنائه بهذا الصرح التعليمى الجديد.

وشهدت الفعاليات تكريم محافظ أسوان للأم المثالية وأم الشهيد، بجانب تقديم العديد من الفقرات والعروض الفنية، مع تقديم الأغانى الوطنية والحماسية، وعرض فنى على غرار موكب الموميات لطلاب مدارس النيل والتى نالت إعجاب الحاضرين.