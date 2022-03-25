اختتام فعاليات البرنامج التدريبى وعى للتنمية الاجتماعية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - اختتم البرنامج التدريبى "وعى" للتنمية المجتمعية، الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، ونفذته بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تحت رعاية محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم.





وذكرت المحافظة - فى بيان صدر اليوم الجمعة - أن فعاليات البرنامج شهدت مشاركة 160 معلمة بمدارس التعليم المجتمعى بالمحافظة، وتم تدريب المستهدفات على تشكيل الوعى الإيجابى تجاه 12 قضية مجتمعية، التى تشمل: التمكين الاقتصادى، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى.

يذكر أن برنامج "وعى" هو أحد برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة فى إطار الاستثمار فى البشر ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، ليكونوا نواة تغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

حضر ختام البرنامج إيمان فتحى مدير إدارة التعليم المجتمعى بمديرية التربية والتعليم والدكتورة سمية سمير منسق ميدانى، وممثل برنامج الأغذية العالمى، وشيماء كرم مدير وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة.