التعليم العالى: معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول التكنولوجيا الحيوية

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير بأن الورشة نظمها مركز التميز فى البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا التابع للمعهد، والذى تُموله هيئة تمويل التكنولوجيا والعلوم والابتكار، وناقشت استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تطوير إنتاج البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا.

وتناولت الورشة النمو المُتصاعد لصناعة الأدوية المُعتمدة على البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا، والأهمية الاقتصادية التى تُمثلها هذه الأدوية عالية الربحية.

وأبرز التقرير الجهود التى تقوم بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتحقيق دفعة قوية لصناعة البروتينات العلاجية، وتعزيز قدرة المراكز البحثية التطبيقية والارتقاء بمستواها إلى المعايير العالمية، التى تؤهلها للمنافسة فى هذا المجال، وتلبية الحاجة الماسة فى السوق المحلى لهذه الصناعة القومية الهامة.

كما استعرضت الورشة الجهود البحثية التى يقوم بها معهد تيودور بلهارس، لتطوير طرق إنتاج البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا على المستوى المعملى والنصف صناعى، ودور مركز التميز فى خلق بيئة مُستدامة للابتكار وتطوير طرق للصناعة ونقل التكنولوجيا وتقديم خدمات مختلفة لقطاعى الصناعة والبحث العلمى فى هذا المجال الحيوى، وناقشت سُبل إدخال منتجات مطورة محليًا وإتاحتها لقطاع أكبر من المرضى.

وتضمنت الفعاليات عرضًا حول طرق انتاج البروتينات العلاجية التى تم تطويرها بالمعهد، ومناقشة التقنيات الحديثة فى التكنولوجيا الحيوية التى استخدمها الباحثون لتطوير هذه البروتينات العلاجية ومنها؛ الانترفيرون ألفا، والانترفيرون جاما، والاستربتوكايناز، وهرمون النمو الآدمى وغيرهم.

وأوضح التقرير أن عملية إنتاج البروتينات العلاجية اعتمدت على تقنيات الاستزراع الجينى باستخدام المعلوماتية الحيوية والأنظمة الخلوية المُستخدمة لإنتاج البروتينات المهندسة وراثيًا، والإنتاج على المستوى النصف صناعى باستخدام تقنية التخمر وتقنيات استرجاع الشكل الفراغى الفعال للبروتين، وطرق تنقية وفصل البروتينات العلاجية.

كما تناولت فعاليات الورشة التقنيات الحديثة للتوصيف الجزيئى، وقياسات الجودة للبروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا أثناء التطوير والإنتاج.

وأضاف التقرير أن مركز التميز التابع لمعهد تيودور بلهارس ينفرد بتقنيات عالية التطور وأهمها؛ مطياف الكتلة المُرتبط بالفصل الكروماتوجرافى فائق الجودة، كما يتم دعم هذه التقنية ببرامج معلوماتية حيوية متخصصة فى البروتينات العلاجية.

وانتهت الورشة بالتوصية بتوسيع قاعدة وإمكانيات البحث العلمى فى هذا المجال، والتوسع فى استغلال امكانات وقدرات معهد تيودور بلهارس ومركز التميز كمركز قومى مرجعى، والتعاون مع الجهات الصناعية المعنية لتأمين إنتاج دوائى مصرى باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية الحديثة لتلبية احتياجات قطاع المرضى، وتقديرًا للأهمية الاستراتيجية للصناعات الدوائية المعتمدة على البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا باعتبارها صناعة قومية.

قام بتنظيم الورشة، الدكتور إيهاب الضبع المسئول عن مركز التميز بالتنسيق مع الدكتور محمد صابر نائب المركز، وشارك فيها عدد من الأساتذة والمُتخصصين فى هذا المجال من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والشركات المعنية بهذا المجال.