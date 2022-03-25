صحة المنيا: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إنهاء الاستعدادات لإطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، اعتبارا من بعد غد الأحد، وذلك تحت رعاية المحافظ أسامة القاضى، وذلك من سن يوم حتى 5 سنوات وتستمر حتى 30 مارس الجارى.





قال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد نادى - فى بيان اليوم الجمعة - إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تأتى ضمن مجهودات الدولة ووزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مؤكدا استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل بمشاركة مشرفى الطب الوقائى بالمديرية والوزارة. من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائى، الدكتور على قاسم، أنه تم تجهيز 2828 فريقا طبيا لتنفيذ الحملة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلى المستهدف من الحملة، بجانب توفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التى تستخدم فى حفظ ونقل وتداول الطعوم.

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