/688141/منى-عبدالله تطالب-أصحاب-الاقتصاد-الغير-رسمي-بسرعة-تقنين-الأوضاع-للاستفادة-من-المنح-والحوافز-الضريبية

قالت الدكتورة مني عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة داعم كبير للاقتصاد الوطني لذا يجب تذليل العقبات حتي ينمو أكثر من ذلك لافتة خلال جولة اللجنة الميدانية بمحافظة الإسكندرية ولقاء اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ان قانون 152 لسنة 2020 ذلل الكثير من العقبات ويقدم مزايا ومنح ضريبية للشباب الراغب في عمل مشروعات صغيرة بشكل غير مسبوق

دوت الخليج منح رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات وطالبت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة القطاع الغير رسمي بسرعة تقنين الأوضاع للاستفادة بالمزايا الضريبية حيث يتم منح رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات مشيرة ان القانون 109مادة لا يوجد مادة عقابية واحدة. منى عبدالله تطالب أصحاب الاقتصاد الغير رسمي بسرعة تقنين الأوضاع للاستفادة من المنح والحوافز الضريبية ويضم وفد اللجنه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنه، وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه ، وسيد سلطان وطارق السيد عضوا اللجنه، والنواب د.مني عبدالله رحاب موسي وغادة الضبع ، ومصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، ومحمد نصر من أمانة اللجنة ، ومسئولين من وزارة التنمية المحلية وهيئة التنميه الصناعيه ومصلحة الضرائب .

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