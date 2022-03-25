/688136/كان-بينا-أحلام-ومشاريع-أحمد-أمين-يكشف-تفاصيل-أعمال-لم-تكتمل-للراحل-أحمد-حلاوة

كشف الفنان الشهير أحمد أمين عن العديد من الأعمال الفنية التي كان يستعد لها الراحل أحمد حلاوة خلال الفترة المقبلة بالتعاون معه، والذي توفي اليوم الجمعة الموافق 25 من مارس الجاري بعد إصابته بدرجة أخيرة من فيروس كورونا المستجد أسفر عن وفاته.

دوت الخليج يرصد لكم الأعمال الفنية التي كان من المفترض أن يقدمها الراحل أحمد حلاوة وذلك خلال السطور القادمة.

أحمد أمين وأحمد حلاوة

وقد نشر أحمد أمين صورة للراحل أحمد حلاوة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق عليها كاشفًا عن تفاصيل الأعمال التي من المفترض أن يشارك فيها الراحل حلاوةقبل وفاته، حيث كتب: انا لله وانا إليه راجعون.. كنا بنستعد لمسرحية جديدة على القومي.. وكان ما بينا أحلام و مشاريع.. وكان بيكلمني عن شغلي مشهد مشهد.. وبتعلم منه في كل مقابلة.. مع السلامة يا حبيبي.. ربنا يصبرني أنا واسرته وكل تلاميذه.. الفنان أحمد حلاوة في رحمة الله.. نسألكم الدعاء.

وانهالت على المنشور تعليقات الجمهور التي نعت الراحل أحمد حلاوة، داعين الله أن يتغمده برحمته، ومن أبرز التعليقات على المنشور تعليق الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

أحمد أمين في رمضان 2022

وعلى صعيد آخر، قد نشر الفنان أحمد أمين خلال الأيام الماضية صورة عبر موقع إنستجرام، لشخصية "عرفات التي يقدمها في مسلسل جزيرة غمام، المقرر عرضه كواحد من مسلسلات شهر رمضان 2022، وعلق على الصورة وقال: "عرفات جزيرة غمام"، وظهر أحمد أمين في الصورة وهو يرتدي ملابس فلاحي بسيطة الحال، يمسك بيده سبحة وعصا خشبية، ويبدوا على وجهه ملامح الأسى.

مسلسل جزيرة غمام

و يعرض مسلسل جزيرة غمام ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وهو من بطولة أحمد أمين، طارق لطفي، ميار الغيطي، هاجر الشرنوبى، ودينا أحمد وآخرين، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل وفاء عامر وعبد العزيز مخيون.

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وسيتم عرض المسلسل بعدد من الطرق، منها: «قناة الحياة الفضائية، ومناصات مثل منصتي، شاهد وwatchit» .