/688135/التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-الكونغو-الديمقراطية-والمغرب-بتصفيات-كأس-العالم-2022

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الكونغو الديمقراطية مع المعرب، بنتيجة هدف لهدف، في لقاء جمع بين الطرفين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية، في نتيجة المباراة بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عشر من عمر اللقاء، يوان ويسا، من خلال هجوم مرتد لصالح الكونغو الديمقراطية، ومن ثم تسديدة من يوهان ويسا من على حدود منطقة الجزاء لترتطم برومان سايس مدافع المغرب ويتغير اتجاه الكرة إلى الشباك.

المغرب يعود بالتعادل في الوقت القاتل

رد المغرب بالتعادل في الدقيقة 86 عن طريق طارق تيسودالي، من خلال كرة طولية رائعة من وسط الملعب إلى البديل أيوب الكعبي الذي مرر كرة رأسية رائعة إلى البديل الآخر طارق تيسودالي الذي سدد كرة صاروخية رائعة سكنت الشباك.

بهذا التعادل تلوح بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 بين الطرفين، لتحسم على الأراضي المغربية بشكل مباشر، والتي تجمع بين الطرفين في الثلاثاء المقبل الموافق الـ 29 من مارس الجاري.

تشكيل منتخب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية:

في حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سامي ماي - نايف أكرد - رومان سايس.

وسط الملعب: آدم ماسينا - عمران لوزة - سفيان أمرابط - سليم أملاح - أشرف حكيمي.

الهجوم: ريان ماي - يوسف النصيري.

عقوبات المنتخب المغربي امام الكونغو الديمقراطية بالإياب

تلقى الاتحاد المغربي لكرة القدم إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف فرانك سويسري، بالإضافة إلى لعب مباراة إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم بعدد محدود من الجماهير مع غلق المدرجات خلف المرمى.

وجاء قرار اللجنة التأديبية لفيفا بعد استخدام الجماهير المغربية لفظ "عطايا" لبعض المشجعين التونسيين الذين شجعوا منتخب الجزائر في المباراة التي جمعت بين منتخبي المغرب والجزائر في كأس العرب، ووفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة فإن اللفظ يحتوي بعض العبارات المسيئه للمثلية الجنسية وهو ما رأت اللجنة التأديبية بأنه يعتبر تمييزا عنصريا.