إنقلاب «ميكروباص» يحمل مشجعين لمنتخب مصر قادماً من أسيوط.. أنباء عن وفيات

/688132/إنقلاب-ميكروباص-يحمل-مشجعين-لمنتخب-مصر-قادما-من-أسيوط-أنباء-عن-وفيات

أنقلب ميكروباص قادم من أسيوط، أثناء نقل مشجعين لمنتخب مصر إلى ستاد القاهرة، لحضور مواجهة السنغال ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذهبت لهم الإسعافات والاحتياطات اللازمة بعد حادث صعب لميكروباص قادم من اسيوط لتشجيع المنتخب وهناك ما بين وفيات واصابات خطيره بمستشفى المنيا العام.

وخرج بيان من محافظة المنيا يفيد بالحادث عن وقوع إصابات لعدة أشخاص منها السائق وبعض المشجعين، مع وجود أناء حول وفاة أحدهم.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

تاريخ مواجهات الفريقين

وألتقي المنتخبين في 14 مواجهة سابقة فاز فيها المنتخب الوطني في 7 مباريات، وفاز السنغال في 5 مباريات، وحضر التعادل في مبارتين.

ويسعى منتخب مصر للفوز على السنغال والثأر منهم، بعد الهزيمة الأخيرة في مأس أمم أفريقيا بالمباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم| معلق المباراة

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس عن معلقين المباراة ستكون كالتالي:

مدحت شلبي الصوتية الأولى - أون تايم سبورتس 1

بلال علام الصوتية الثانية - أون تايم سبورتس 1

أيمن الكاشف الصوتية الأولى - أون تايم سبورتس 2

محمد الكواليني الصوتية الثانية - أون تايم سبورتس 2

موعد مباراة مصر والسنغال

وتواجه مصر اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من مارس الجاري، في ذهاب الدور النهائي من التصفيات، فيما يلتقي في مباراة الإياب في الثلاثاء المقبل الموافق التاسع والعشرين من نفس الشهر الجاري.

ويلتقي المنتخب الوطني للمرة الثالثة على التوالي مع نظيره السنغالي، والتي سبق وجمعت بين الطرفين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.