/688127/في-الاول-جرجرتك-بشكل-جديد-تألق-محمود-الحسيني-والوايلي-في-افتتاح-أسبوع-الموسيقى-بالزمالك-فيديو

وافق أمس أول يوم في سلسلة حفلات مسرح الزمالك، التي تتم لأول مرة ولمدة أسبوع «زمالك ميوزيك ويك» ومن المقرر أن تضم 15 حفل خلال هذا الأسبوع، وافتتح محمود الحسيني والوايلي أول حفل في أسبوع الموسيقى بالزمالك، وقد تداول رواد التواصل الإجتماعي مقاطع من الحفل بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم ظهور المطرب الشعبي محمود الحسيني المشهور بـ «في الأول جرجرتك» بأستايل جديد وذلك خلال السطور القادمة.

محمود الحسيني على مسرح الزمالك

ظهر المطرب الشعبي محمود الحسيني في المقاطع المتداولة من الحفل بـ استايل جديد ومختلف وأثار الجدل حوله بتقليد المغني الأجنبي The weekend وتفاجئ الجمهور بالشكل الجديد لمحمود الحسيني، وقال تعليق: “الحسيني ذا ويكند”، كما شبهه البعض بـ أبو الأنوار مطرب الراب الشهري، حيث كتب أحدهم: “أبو الأنوار شال الصبغة من شعره عملها فالجاكيت”.

كما حضر الحفل ععد كبير من محبيه، وانتشرت فيديوهات الحفل في كل مكان، وذلك بسبب النسخة الجديدة من أغنيته الشهيرة «في الأول جرجرتك» التي كانت بالتعاون مع الوايلي ونالت إعجاب الكثيرين.

الفرق الموسيقية فى أسبوع الزمالك للموسيقى

ويشارك في أسبوع الزمالك، عدد من الفرق المميزة ذات الصيت والشهرة الواسعة، ومنهم:

رضا البحراوى

دى چى توتى

جاوى

وسط البلد

هوس

الوايلى

هاى دام

مزيك

مشوار

أبو سهر

أسبوع الموسيقى بمسرح الزمالك

ومن الجدير بالذكر، أن يتم افتتاح فعاليات أسبوع الزمالك الموسيقي بحفل موسيقي بنكهة الأغنية الشعبية مع الفنان الوايلي في تمام السابعة مساء الخميس 24 مارس، في حين يشهد المهرجان أولى حفلات المطرب الشعبي رضا البحراوي وذلك مساء السبت 26 مارس، كما يشهد الأسبوع الموسيقي توليفة من أشهر الفرق الغنائية المصرية، والذي على رأسهم فرقة وسط البلد بجانب كل من ستروبيري سوينج ولوكا والبطيخ وفرقة جاوي إضافة إلى لمسات من الموسيقى الأفريكان مع فرق مشوار ومزيك وهاي دام.

أسعار تذاكر أسبوع الموسيقى بمسرح الزمالك

وتأتى أسعار تذاكر أسبوع الزمالك للموسيقى كالآتي:

100 جنيهًا للحفلة الواحدة.

و1000 جنيهًا لجميع حفلات الأسبوع.

و3000 جنيهًا لجيمع حفلات الأسبوع “فئة VIP”.