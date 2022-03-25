/688130/ابن-الوز-عوام-أبناء-الفنانين-يسيطرون-على-السباق-الرمضاني-2022

«ابن الوز عوام»، هو مثل قديم يحاول عدد من أبناء نجوم الفن تطبيقه بمشاركتهم في الماراثون الرمضاني 2022، من بينهم من يخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز أبناء نجوم الفن المشاركين في الماراثون الرمضاني 2022.

ياسين أحمد السقا

يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل «الاختيار 3»، بطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وناردين عبد السلام.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار حول بطولات الشرطة والجيش المصري في مواجهة الإرهاب الذي أطاح بمصر وشعبها متنكرًا في الشعار والزيي الإسلامي، قاضيًا على حياة الآلآف من الأبرياء دون أدنى وجه حق، وهو الأمر الذي حمله بيتر ميمي مخرج العمل على عاتقه.

نور خالد النبوي

فيما يخوض الفنان الشاب نور خالد النبوي الماراثون بمسلسل «راجعين يا هوى» ويدخل نور النبوي خلال الأحداث في قصة حب مستحيلة مع ولاء ابنة عمه الآخر، ومن جانبه الفنان خالد النبوي أوضح في تصريحات صحفية له تفاصيل العمل قائلًا: “المسلسل هو ثاني نص يقدمه من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بعد أن كانت الأولى من خلال مسرحية البحر بيضحك ليه عام 1990 بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية”.

وتابع خالد النبوي: “شكلت مدرسة ثانية لي بعد التخرج، لأننا كنا نقوم بتحضيرات كثيرة ومناقشة السيناريو بشكل مطوّل، وقد تعلمت الكثير من عكاشة والمخرج محمد فاضل، والممثلين الكبار يحيى الفخراني وصلاح السعدني وصفية العمري.. حينما شاهد عكاشة فيلم المهاجر طلب مني تمثيل عمل من كتابته، وهذا يعرفه أيضاً صديقي هشام عكاشة ابن الراحل وبناته كذلك”.

كتب قصة مسلسل راجعين يا هوى عميد الدراما العربية الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام محمد سليمان عبد المالك بعمل المعالجة الدرامية للرواية، وهو للمخرج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز

نجل وفاء عامر

فيما يدخل الفنان الشاب عمر فوزي نجل النجمة وفاء عامر مجال التمثيل للمرة الأولى بمسسل «بيت الشدة» رمضان 2022.

ويشارك في المسلسل الرمضاني «بيت الشدة»، نخبة من كبار نجوم الدراما والفن المصري والعربي، ومن بينهم، وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.