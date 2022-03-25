/688129/نجوم-يظهرون-بأكثر-من-شخصية-في-دراما-رمضان-2022-أبرزهم-وفاء-عامر-وبيومي-فؤاد

يخوض عدد من نجوم الفن السباق الرمضاني 2022 بأكثر من عمل فني ويظهرون بأوجه وشخصيات متعددة، يثبتون من خلالها على قدرتهم الجبارة في لعب أدوار مختلفة.

وفي هذا الصدد، يرصد دوت الخليج أبرز النجوم المشاركون في رمضان 2022 بأكثر من عمل.

محمد جمعة

يشارك الفنان محمد جمعة في السباق الرمضاني 2022 بـ 4 مسلسلات هم «المشوار» و «جزيرة غمام» و «في بيتنا روبوت 2» وأخيرًا في «دايمًا عامر».

وتدور أحداث مسلسل المشوار حول «ماهر» المتزوج من «ورد»، ويعملان معا في شركة المكس للملاحة في الإسكندرية، ويعيشان برفقة نجلهما «رحيم» في منزل خالته، ولكن تنقلب حياته الهادئة رأسا على عقب عندما يجد نفسه مطاردا من الشرطة، وتتابع الأحداث بعد ذلك.

فيما يضم مسلسل جزيرة غمام في بطولته عدد من النجوم ومنهم طارق لطفي وأحمد أمين ووفاء عامر، ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، وآخرين، ويمثل العمل المقرر عرضه في رمضان 2022 الدراما الصعيدية الوحيدة لهذا العام من تأليف عبد الرحيم كمال.

وفاء عامر

وتتساوى النجمة وفاء عامر مع الفنان محمد جمعة في عدد الأعمال حيث تشارك في «بيت الشدة» مع أحمد وفيق وإيهاب فهمي من إخراج وسام المدني ومن تأليف ناجي عبدالله، و«جزيرة غمام» مع طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومن إخراج حسن المنباوي وتأليف عبدالرحيم كمال، و«راجعين ياهوى» مع خالد النبوي ونور، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، و«السر» مع حسين فهمي، ونضال الشافعي، إخراج محمد حمدي، تأليف حسام موسى.

عمرو عبد الجليل

ويليهم الفنان عمرو عبد الجليل في المرتبة الثانية بثلاثة أعمال، وهم المشوار» مع محمد رمضان ودينا الشربيني، تأليف محمد فريد، إخراح محمد ياسين، و«دايمًا عامر» مع مصطفى شعبان تأليف أيمن سليم وإخراج مجدي الهواري، و«مكتوب عليا» مع أكرم حسني وهنادي مهنا.

أيتن عامر

وفي نفس المرتبة الفنانة أيتن عامر الي تشارك في «مكتوب عليا» مع أكرم حسني وإخراج خالد الحلفاوي تأليف هشام بليبل، و«ولاد عابد» مع رياض الخولي صبري فواز، تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد، و«نقطة عامية» مع محمد عز .

بيومي فؤاد ويظهر الفنان بيومي فؤاد في «3» أعمال هي «الكبير أوي 6» مع أحمد مكي، تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، و«المشوار» مع محمد رمضان، ودينا الشربيني، تأليف محمد فريد، إخراح محمد ياسين، و«عودة الأب الضال» وهو من بطولته.

محمد ثروت

وفى المرتبة الثالثة يتواجد الفنان محمد ثروت، بمسلسلي «دايما عامر» مع مصطفى شعبان، من تأليف أيمن سليم وإخراج مجدي الهواري، و«فاتن أمل حربي»، مع نيللي كريم وشريف سلامة، إخراح محمد جمال العدل، تأليف إبراهيم عيسى .

أحمد وفيق

وإلى جانبه الفنان أحمد وفيق بعملين هما «بيت الشدة» مع وفاء عامر وإيهاب فهمي ومحسن منصور، من إخراج وسام المدني ومن تأليف ناجي عبدالله، و«وجوه» مع حنان مطاوع.