المغرب يخطف تعادلا ثمينا من الكونغو الديمقراطية بتصفيات كأس العالم.. فيديو

حقق منتخب المغرب تعادلا مهما من نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "الشهداء" بمدينة كينشاسا، فى ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويستضيف المغرب مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.

أحرز يوان ويسا هدف التقدم لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 12 من زمن المباراة.

وأهدر ريان ماي ركلة جزاء للمنتخب المغربى في الدقيقة 54 من زمن المباراة سددها بشكل غريب بعيدا عن المرمى.

ونجح طارق تيسودالي في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالى:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سامي ماي - نايف أكرد - رومان سايس

وسط الملعب: آدم ماسينا - عمران لوزة - سفيان أمرابط - سليم أملاح - أشرف حكيمي

الهجوم: ريان ماي - يوسف النصيري.

في حين جاء تشكيل الكونغو الديمقراطية على النحو التالي:

حارس المرمى: جويل كايسومبا

خط الدفاع: موكوكو أمالي - نجوندا موزينجا - كريستيان لوينداما - شاسيل مبيمبا

خط الوسط: إيدو كايمبي - صامويل موتوسامي - ديمبرنك أومكاني

خط الهجوم: يوان ويسا - تشادرك أكولو - باكامبو

وتجاوز منتخب المغرب دور المجموعات متصدراً مجموعته التاسعة برصيد 18 نقطة، بفارق شاسع عن صاحب المركز الثاني منتخب غينيا بيساو، برصيد 6 نقاط، غينيا (الثالث بـ4 نقاط)، والسودان (الرابع بـ3 نقاط).

من جانبه، تصدر منتخب الكونغو الديمقراطية المجموعة العاشرة برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات، وتعادلين، وخسارة، بفارق نقطة واحدة عن منتخب بنين الذي حل ثانياً بـ10 نقاط، وتنزانيا الثالث بـ8 نقاط، ومدغشقر الرابع بـ4 نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الطرفين على ملعب "محمد الخامس" في كازبلانكا بالمغرب يوم 29 من شهر مارس الجاري.