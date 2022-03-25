التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بمدينة العقبة، الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الاردن والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الاربع في جميع المجالات خاصة التجارية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الاقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات وآثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة والتجارة، على النحو الذى يحافظ على الاستقرار الإقليمي وأمن المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة: لقاء العقبة تناول مواجهة آثار الظروف العالمية الحالية على الأمن الغذائي والطاقة والتجارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.