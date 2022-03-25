التضامن × أسبوع.. الهلال الأحمر يفتتح أول نقطة خدمات إغاثية فى بولندا

جدة - نرمين السيد -

السبت 19 مارس

تكريم وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير البترول الأسبق المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادى الصيد للأمهات المثاليات فى إطار احتفالات النادى "المرأة المصرية أيقونة النجاح".

الهلال الأحمر المصرى يفتتح أول نقطة خدمات إغاثية فى دولة بولندا فى معبر"مديكا"، استكمالا لجهود إجلاء وعودة المصريين بأوكرانيا إلى البلاد.

تنفيذ حملة "أنت أقوى من المخدرات" برعاية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحصل على المركز الثالث دولياً فى مسابقة "دبى لينكس العالمية" وتتوج بالميدالية البرونزية باعتبارها تقديراً لإبداعها وتأثيرها على الشباب.

الأحد 20 مارس

اجتماع وزيرة التضامن مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن جهود الدولة لمواجهة تداعيات التقلبات الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والرئيس يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 13% وإنفاذ الزيادة من إبريل 2022 وضم 430 ألف أسرة جديدة لبرنامج “تكافل وكرامة”.

إصدار التضامن الاجتماعى بيانا تصحيحياً بشأن خبر إحالة 6 مسؤولين سابقين بالتضامن للمحاكمة، وتوضح إنها قضية قديمة منذ 2018 والتضامن هى من قامت بالإبلاغ عنها ومحاسبة المسؤولين.

إعلان وزيرة التضامن عن أسماء الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 فى 27 محافظة، بالإضافة إلى فئات شهداء الجيش والشرطة، الإعاقة والتمكين الاقتصادى، والكفالة، والتطوع.



الإثنين 21 مارس



مشاركة وزيرة التضامن فى اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الاستعداد لشهر رمضان وآليات مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

وتشهد كورال الأطفال أصحاب متلازمة دوان والتوحد الذى نظمته الوزارة مع جمعية "أدفانس" لاختتام معسكر "ماما وأنا" بمناسبة اليوم العالمى لمتلازمة داون.

تكريم المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى لوزيرة التضامن فى إطار احتفالات الأم المثالية فى حضور قداسة البابا تواضروس الثانى ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز.

إطلاق المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة على الجمهور العام عن طبيعة العلاقة بين البرامج الدينية والجمهور ومدى إقباله عليها واستخدامه لها.



الثلاثاء 22 مارس



مشاركة وزيرة التضامن فى الاجتماع الدورى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمتابعة تطورات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

دعم "صندوق عطاء" لأنشطة الأشخاص ذوى الإعاقة؛ ليناقش إنجازاته ويستعرض خطته الاستراتيجية.

القباج فى ختام الملتقى التدريبى لمشروع الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى "داعم" بالشراكة مع جمعية "صناع الحياة" وبحضور 600 متطوع.

استكمالا لجهود "إنقاذ الكبار بلا مأوى"، القباج توجه بإنقاذ كبار وأطفال بلا مأوى فى القاهرة والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، وأسيوط.



الأربعاء 23 مارس



تقديم وزيرة التضامن عرضاً بأهم إنجازات أنشطة وبرامج الوزارة المتعلقة بتمكين دعم المرأة دعم الأمهات فى احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور رئيس الجمهورية والسيدة حرمه.

المشاركة فى ختام مسابقة مؤسسة شباب القادة للأنشطة الطلابية فى مصر YLF Leaders League وزيرى الهجرة والتعليم العالى، وتخصيص 2 مليون جنيه للمؤسسة لتكافؤ الفرص التعليمية البحثية.

وتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية "خير وبركة" وبيت ماكدونالدز الخير مصر الممول من شركات "منصور" بشأن تنمية الطفولة المبكرة والتوسع فى إنشاء حضانات ومراكز طفل.

المشاركة فى احتفالية مؤسسة بهية لتكريم الأمهات محاربات السرطان، وتخصيص 30 مليون جنيه دعم نقدى للنساء والأمهات للاكتشاف المبكر لسرطان الثدى وللعلاج الهرمونى.



الخميس 24 مارس



تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، وزارة التضامن تطلق حملة "بناء كوادر برنامج وعى للتنمية المجتمعية" فى كافة المحافظات وفى مراكز "حياة كريمة".

التضامن الاجتماعى تلتقى بالراهبة سفرينكى رئيسة دير مارجرجس بوادى النطرون بشأن مؤسسة الأطفال فاقدى الرعاية، وتلتقى بالأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها لمناقشة إطلاق مشروع الفلك لرعاية ذوى الإعاقات الذهنية.

القباج تعلن الكشف عن 3,550 سائق حافلات مدرسية خلال شهر فى الفصل الدراسى الثانى، وانخفاض نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 0,6% عام 2022.

وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة عين شمس تنظم ندوة عن "الزيادة السكانية وأثرها على تنمية المجتمع فى ضوء برنامج "2 كفاية".