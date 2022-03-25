محافظ القليوبية : توفير 60 أتوبيسا لخدمة ركاب محطة شبرا الخيمة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال انتظام وتواجد الأتوبيسات والمينى باص التى وفرتها المحافظة أمام محطة قطار شبرا الخيمة.





يأتى ذلك استعدادا لنقل الركاب إلى المحطات الأخرى داخل القاهرة والقليوبية بعد أن أعلنت وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية إختصار وصول وقيام قطارات‎ الوجه البحرى "الروسى ذات التهوية ‏الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر" بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلى وإلى محطة القاهرة وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك للانتهاء من أعمال تطوير وتحديث نظم الإشارات ‏والإتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة الإسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك.

وأكد المحافظ أن المحافظة اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقبال الركاب ونقلهم من خلال وسائل المواصلات التى تم توفيرها بالتنسيق مع مشروع المواقف والسرفيس التابع للمحافظة وهيئة النقل العام بهذا الشأن، حيث تم توفير 30 أتوبيس مينى باص تابع للمحافظة بالإضافة إلى خطوط الميكروباص الموجودة على خط شبرا الخيمة، وبالتنسيق مع هيئة النقل العام تم توفير 30 أتوبيس كبير سعة 52 راكبًا، كما أعلنت المحافظة والهيئة استعدادهم للدفع بأى عدد من السيارات إذا استدعى الأمر ذلك.

وخلال الجولة التى رافقه خلالها المهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، ومحمد عبدالحليم مدير عام المواقف بالقليوبية، أكد المحافظ أيضا أنه تم التنسيق مع إدارة المرور للتواجد بشكل مستمر أمام محطة شبرا الخيمة للعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ لمنع أى تكدسات مرورية بميدان المؤسسة، مشيرًا أنه فور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف يتم إعادة استمرار وصول وقيام كل القطارات من محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالى المعتاد.