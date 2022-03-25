مفاجأة.. عنوان خطبة الجمعة القادمة 2022

يستعد المسلمين في جموع انحاء العالم وبقاع الارض لاستقبال شهر رمضان المبارك، والذي يقدم علينا في اوائل شهر ابريل بيومه الثاني، ليحل علينا بافضاله العظيمة وبركاته وايامه المباركة والتي يشتاق اليها الجميع لما لها من افضال كبيرة ، حيث خص الله هذه الايام المباركة بالفضل والثواب الكبير .

دوت الخليج

ويتسائل عدد كبير من المواطنين عن عنوان خطبة الجمعة القادمة 2022 والتي تعد الاخيرة قبل قدوم شهر رمضان ،وهو ما قامت وزارة الاوقاف بالاعلان عنه صباح اليوم حيث نوهت ان موضوع خطبة الجمعة المقبلة، الأخيرة في شهر شعبان، الموافق 1 أبريل 2022م ، هو"كيف نستقبل الشهر الكريم؟".

عنوان خطبة الجمعة القادمة 2022 في مصر

جاء ذلك خلال بيان رسمي لها صدر عنها صباح الجمعة اليوم، منوهة على ضرورة التزام الأئمة بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير.

الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

وزارة الاوقاف ايضا برئاسة الدكتور محمدد مختار جمعة اكدت في بيانها على اهمية الا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، وذلك في اطار مراعاة ظروف الراهنة.

جدير بالذكر ان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، نوه إلى ان الوزارة تقوم بدور مجتمعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، معلنا انه بداية من الثلاثاء القادم عن توزيع 16 طن من السلع الغذائية يوميا على 16 ألف أسرة من الأسر المستحقة.

التنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي

واعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، أن هذا الامر سيتم بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، اضافة الى توزيع 500 ألف شنطة سلع غذائية هدية مقدمة من وزارة الأوقاف لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

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واشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، الى انه تمت إعادة الدروس الدينية في المساجد الكبرى بعد صلاتي العصر والتراويح خلال شهر رمضان، اضافة الى فتح مصلى السيدات مع الالتزام بالجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.