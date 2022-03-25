/688071/حقيقة-وقف-استيراد-سلع-من-الخارج بالتزامن-مع-قدوم-شهر-رمضان

تزايدت عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بشان ما تم اشاعته عن قيام البنك المركزي بإصدار تعليمات للبنوك العاملة بالاسواق المصرية بوقف توفير التمويلات اللازمة للعمليات الاستيرادية لعدد من السلع والبالغ عددهم 13 سلعة من الخارج.

دوت الخليج

حقيقة وقف إستيراد 13 سلعة من الخارج في مصر

وللخوض في تفاصيل الامر، اكدت مصادر مطلعة لموقع دوت الخليج كذب ما تم نشره في هذ الامر قائلا انه عار تماما من الصحة ولا أساس له من الوجود.

حقيقة وقف استيراد سلع من الخارج بالتزامن مع قدوم شهر رمضان

كما اكد المصدر على ضرورة عدم انسياق المواطنين بشان ما يتم ترديدة من اشاعات هذه ا لاونة، والتي يستغلها البعض في اثارة البلبلة والفتن من اجل مصالحهم الشخصية.

بداية الامر كانت مع ذيع عدد من الصور الغير صحيحة على بعض المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لقرار صادر من البنك المركزي المصري، تفيد بانه تم وقف لعمليات الاستيرادية لعدد 13 سلعة.

حقيقة وقف استيراد سلع من الخارج بالتزامن مع قدوم شهر رمضان

وهذا الامر تم التاكيد عليه من قبل المصدر بانه عار تمام من الصحة والمصداقية.

تجدر الاشارة الى ان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي قد شهد أمس افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي.

ويستمر هذا المعرض بداية من امس 24 مارس وحتى 31 مارس الحالي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وياتي هذا المعرض والي تباع فيه السلع بتخفيضات من 20 الى 30% مقارنة بالسلع المباعة في الاسواق المحلية، بمشاركة علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك.

واكدت الحكومة على حرص الدولة والقيادة السياسية، على بذل كافة الجهود لتوفير كل السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين، كما تم التاكيد على استهداف مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والذي يتزايد في الطلب والاستخدام من قبل المواطنين .