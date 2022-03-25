"أطيب القلوب وإنسان بمعنى الكلمة".. نجوم الفن ينعون أحمد حلاوة

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حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان الراحل أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة بعد صراعه مع المرض.

دوت الخليج يرصد نعي الفنانين لـ أحمد حلاوة نعي الفنانين لـ أحمد حلاوة علقت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: “البقاء لله الفنان القدير أحمد حلاوة، اللهم اسكنه فسيح جناته يا رب”. ونعت الفنانة رانيا محمود ياسين الراحل وكتبت عبر صفحتها: “الدوام لله، والبقاء لله، الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله، ألف رحمة ونور عليك يا أستاذ يا محترم، إنا لله وإنا إليه راجعون، بينما حرصت نجلاء بدر على نعي الراحل قائلة: “لا إله إلا الله، البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله”. وفاة أحمد حلاوة أما الفنانة منه فضالي فنشرت صورة الفنان أحمد حلاوة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام: "الدوام لله حتوحشني أوي بجد يا حبيبي وحيوحشني شغلنا سوا.. ربنا يرحمك برحمته إن لله وإن إليه راجعون.. دكتور أحمد حلاوة". ونعى الفنان محمد عبد الرحمن، وكتب في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر": "‏‏‏‏‏‏‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء لله في وفاة الفنان الكبير ‎أحمد حلاوة أسكنه الله فسيح جناته". رحيل أحمد حلاوة ونعى الفنان أحمد السعدني الفنان الكبير احمد حلاوة وعلق قائلًا: "‏‏الله يرحم الدكتور احمد حلاوه و يسكنه فسيح جناته راجل محترم وطيب وممثل كبير واستاذ فاضل انتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون أحمد حلاوة". اقرأ أيضًا لتنمية الثقافة السينمائية.. تفاصيل عرض فيلمي البحر أمامكم وThe Anger بفلسطين ومن جانبه الفنان عصام السقا، كتب: “رحمة الله عليك.. كنت أطيب القلوب.. وإنسان بمعني الكلمة.. هتوحشنا ياحبييي.. البقاء لله"، ونعت الفنانة ريم البارودي الدكتور احمد حلاوة قائلة: “‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله على الاستاذ والفنان الكبير ‎أحمد حلاوة أسكنه الله فسيح جناته". يذكر أن الفنان أحمد حلاوة كان قد رحل عن عالمنا اليوم الجمعة متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.

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