/688134/الرئيس-السيسي-يلتقي-ملك-الأردن-وولي-عهد-أبو-ظبي-ورئيس-وزراء-العراق-بمدينة-العقبة

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بمدينة العقبة بجلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الاردن وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والسيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق"

دوت الخليج

الرئيس السيسي يلتقي ملك الأردن وولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء العراق بمدينة العقبة

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الاربع في جميع المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الاقليمي والدولي خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات وآثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة، والتجارة، وذلك على النحو الذى يحافظ على الاستقرار الاقليمى وأمن المنطقة".

محلل سياسى: مصر تتبنى موقف محايد مع الأزمة الروسية- الأوكرانية

في سياق اخر أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، محلل سياسى، على أن الاتصال الذى تلقاه الرئيس السيسى مساء أمس الخميس من الرئيس الأوكرانى يعكس دور مصر المؤثر والفعال فى الأزمة الروسية-الأوكرانية.

واوضح الدكتور بشير عبد الفتاح الرئيس الأوكرانى قام بالاتصال بأكثر من مسئول ورئيس دولة على مستوى العالم وكان يبحث عن المؤثرين والذين لهم قول مؤثر فى هذه الأزمة.