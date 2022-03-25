/688126/السياحة-تطلق--النسخة-الأولى-من-كأس-الهيئة-المصرية-العامة-للتنشيط-السياحي-لسباق-اليخوت

أعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن إطلاق النسخة الأولى من كأس الهيئة (ETA Cup) لسباق اليخوت الشراعية والتي يتم تنظيمها بمحافظة البحر الأحمر على مدار يومين اعتبارا من اليوم الجمعة وغدا السبت.

دوت الخليج

إطلاق النسخة الأولى من كأس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لسباق اليخوت

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إقامة شباق كأس اليخوت، يأتي في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتعظيم سياحة اليخوت والترويج لها، ما يأتي في إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية، بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، حيث تم إصدار قرار تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية في يونيو 2021، لافتا إلى أهمية المشاركة في سباقات اليخوت الشراعية الكبيرة ما يعد أحد عوامل الجذب السياحي لمصر و إبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من منتجات سياحية متميزة مثل منتج سياحة اليخوت والذي يجذب فئة السائحين ذوي الإنفاق المرتفع.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة تنشيط السياحة، أنه من المقرر أن تقوم الهيئة خلال الفترة القادمة برعاية سلسلة من سباقات اليخوت، يأتي ذلك فى إطار الاهتمام المتزايد بمثل هذه السباقات والفعاليات، كبداية لأنشطة عدة في مجال اليخوت يتم الاعداد لها حاليا.

وفى سياق متصل، أشار مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، وأحد المشاركين بالسباق، أن السباق يقام على المسطح المائي الذي يقع أمام مدينة الجونة بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة ١٣ يخت شراعي تتراوح أطوالها من ٩ إلى ١٥ متر ويقود كل يخت طاقم مكون من ٥ بحارة على الأقل، لافتا إلى أن مسار السباق يمتد إلى مسافة تصل ما بين ١٠ الي ١٢ ميل بحري يقطعها المتسابقون في زمن لا يزيد عن حوالي ٩٠ دقيقة تبعا لقوة الرياح.