/688121/لتنمية-الثقافة-السينمائية-تفاصيل-عرض-فيلمي-البحر-أمامكم-وThe-Anger-بفلسطين

تستعد دور العرض الفلسطينية لطرح فيلم البحر أمامكم للمخرج إيلي داغر، بجانب فيلم The Anger للمخرجة ماريا إفانوفا ، ويعرض الأول اليوم الجمعة 25 مارس في تمام الساعة السابعة مساءً بسينما القصبة بــ رام الله ودار جاسر في بيت لحم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض فيلمي البحر أمامكم وthe anger

فيلم البحر أمامكم

أما فيلم The Anger سيعرض يوم الأحد المقبل الموافق له 27 مارس داخل معهد جوته في رام الله، ومن جانبهم يسعى “فيلم لاب” لـ تناول موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر عدسة السينما إلى بجانب زيادة الوعي حول قضايا المرأة،

وبذلك يساهم فيلم لاب بالتعاون مع mad solutions في إحداث التغيير المنشود من خلال فتح الباب لنقاش الثقافة الأبوية السائدة بمجتمعنا، ثم تتبع تأثير العنف على ديناميكية المجتمع والأسرة.

يذكر أن فيلم البحر أمامكم شهد عرض العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك مع برنامج نصف شهر المخرجين، كما تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومهرجان الجونة السينمائي.

فيلم the anger

وحصد مشروع الفيلم على العديد من الجوائز مثل منصة الجونة ضمن المشاريع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في ورشة فاينال كات من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وجائزة مالية من مؤسسة دروسوس، كما فاز بمنحة من مؤسسة الدوحة للأفلام وصندوق البحر الأحمر لدعم الأفلام، والصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق.

“البحر أمامكم” من تأليف وإخراج إيلي داغر وضم في بطولته كلا من منال عيسى، ربيع الزهر وروجيه عازار، يارا أبو حيدر.

اقرأ أيضًا

مسلسل المشوار 2022.. محمد رمضان يتزوج دينا الشربيني في الحلقة الاولى مسلسل المشوار

أما فيلم The Anger تدور أحداثه في لبنان بعد انتهاء الحرب، حيث تظهر فتاة تدعى إيدا وهي فتاة لبنانية تهرب مع والدتها التي تعد مدمنة الكحول من قريتها الصغيرة إلى المدينة الكبيرة، وكان قد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بـ أيام قرطاج السينمائية، وعُرض في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، ومهرجان سان دييغو للفيلم العربي.

“The Anger” بطولة منال عيسى، وجوليا قصار، أورليان شوساد، حسام الصباح والإخراج والتأليف لـ ماريا إفانوفا وشاركتها في الكتابة أولغا أرتيميفا.