/688124/تصفيات-كأس-العالم-تشكيل-هجومي-من-الكاميرون-وتحفظ-دفاعي-جزائري

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر تشكيلة فريقه لمواجهة الكاميرون، ضمن تصفيات مباراة الذهاب من المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد تشكيل الفريقين هجوم كبير من منتخب الكاميرون، نظراً لأن المباراة تقام على ملعبهم وبين جماهيرهم، فيما يسعى المنتخب الجزائري الخروج بأفضل نتيجة ممكنة خارج ملعبه، لذلك شهد التشكيل بعض التحفظ الدفاعي.

تشكيل الكاميرون لمواجهة الجزائر

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: كولنز ، نجادوي ، كاسيتو، تولو

خط الوسط: جويت ، اونانا ، اونجلا

خط الهجوم: ايكامبي ، فينسينت أبو بكر ، موتينج

تشكيل الجزائر لمواجهة الكاميرون

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني / بن عيادة / عيسى ميندي / بدران / بن العمري

خط الوسط: يوسف بلايلي / زروقي / بن ناصر / رياض محرز

خط الهجوم: إسلام سليماني

قائمة الكاميرون لمواجهة الجزائر بتصفيات كأس العالم:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا، ديفيز إمباسي، فابريس أوندوا، أندريه أونانا.

الدفاع: كولينز فاي، أوليفيه مبايزو، مايكل نجادو، جيان كاستليتو، أمبرويز أوينجو، أونجويني جيروم، تولو نوهو، هارولد موكودي، بوي ساشا، جان كلود بيلونج، دوبلكس تشامبا.

الوسط: جونيور أونانا، مالونج كوندي، زامبو أنجيسا، صامويل أوم جويت، مارتن هونجالا، جيمس ليا سيليكي، يفن نيو، أولفييه نتشام، جياندو فوكس، أرناو دجوم، جايل أوندوا.

الهجوم: إنجاتيوس جانجو، كريستيان باسوجوج، إريك تشوبو موتينج، ستيفان باكوهين، كارل توكو إيكامبي، مومي نجاماليو، فينسنت أبو بكر، كلينتون نجي، ماري جون، كيفن سوني، ليندري تاوامبا.

علقت جماهير المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ورصدت عدسات دوت الخليج من كل مكان في مصر، وبالأخص من أمام استاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة السنغالي في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء يحتضنه استاد القاهرة الدولين في وسط حضور جماهيري كامل لمدرجات الاستاد.

توقعات مباراة مصر والسنغال

وجاء توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في التصفيات بتفوق الفراعنة بثنائية نظيفة، ومنها من توقع نهايتها بثلاثية نظيف، وتأهل مصر لكأس العالم بعد نهاية نتيجة المباراة بالقاهرة.

كما اكدت الجماهير على تسجيل أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه بثلاثية المنتخب اليوم أمام السنغال، وسط سيطرة على أحداث مجريات المباراة.

كما توقع صغار مشجعي ومحبي الكرة المصرية، تشكيل المنتخب اليوم أمام السنغال، ببداية قوية في صفوف الفراعنة وعلى رأسهم محمد صلاح.