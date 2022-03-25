ثنائي الأهلي والزمالك يقودان منتخب تونس أمام مالي بتصفيات كأس العالم

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يلتقي منتخبي تونس ومالين اليوم في الساعة السابعة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب التونسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم أمام مالي، والتي لم تشهد على تغيرات كبيرة في المتوقع.

تشكيل منتخب تونس أمام مالي اليوم

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - نادر الغندري - محمد دراجر.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - عيسى العيدوني - غيلان شغلالي.

خط الهجوم: يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري - نعيم السليتي.

قائمة تونس لمواجهة مالي

حراسة المرمى: بشير بن سعيد– أيمن دهمان– علي الجمل– معز حسن

الدفاع: ديلان برون– أسامة الحدادي– بلال العيفة– منتصر الطالبي– نادر غندري– محمد دراجر– حمزة المثلوثي– علي عبدي– علي معلول

وسط الملعب: إلياس السخيري– فرجاني ساسي– غيلان الشعلالي– عيسى العيدوني– محمد علي بن رمضان– أنيس سليمان– حنبعل المجبري– يوسف المساكني– وهبي الخزري– نعيم سليتي– مرتضى بن وناس– سعد بقير .

خط الهجوم: عصام الجبالي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي - سيف الدين الجزيري - مرتضى بن وناس.

نتيجة مباراة تونس وبوركينا فاسو

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني دخل علي معلول ونعيم السليتي مع بدايته، وواصلت تونس الضغط، وأضاعوا أكثر من كرة عن وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

ولكن فشلت كل محاتلولات المنتخب التونسي في ظل الدكحتل الدفاعي الكبير لبوركينا فاسو بجانب تألق لافت لحارس المرمى.