رامز جلال 2022 رمضان كريم.. تعرف على ضيف الحلقة الأولى

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أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم لعام 2022، ومن ثم تزايدت معدلات البحث حول برنامج رامز جلال للمقالب في رمضان 2022، رغبًة من الجمهور في معرفة ضيف الحلقة الأولى من البرنامج.

دوت الخليج يرصد ضيف الحلقة الأولى من برنامج رامز جلال للمقالب 2022.

برنامج رامز جلال 2022

أصبح برنامج رامز جلال للمقالب وجبه لا غني عنها في يومنا الرمضاني، نظرًا لما يقدمه من ترفيه ومداعبة، ويستضيف رامز جلال في برنامج الجديد للمقالب 2022 نخبة من مشاهير الفن والإعلام.

ضيف برنامج رامز جلال الحلقة الأولى

وقد يكون ضيف الحلقة الأولى من برنامج رامز جلال هو غادة عادل، عمرو يوسف، ياسمين صبري، سنيتيا خليفة، ومحمد أنور، نجم مسرح مصر، وبدر بانون نجم النادي الأهلي والمنتخب المغربي، وغيرهم من النجوم.

اسم برنامج رامز جلال 2022

وكشفت الجهة المنتجة عن اسم برنامج رامز جلال الجديد وهو رامز موفي ستار وتم طرح البوستر بالحملة الدعائية في الشوارع وعلى الكباري والطرق.

وشوق رامز جلال جمهوره للبرنامج قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله.. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله المستعان.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

رامز جلال يتألق في أحمد نوتردام

من جانبه، تألق الفنان رامز جلال بفيلم «أحمد نوتردام» وتدور الأحداث في إطار كوميدي لايت، حيث يتعرض صحفي شاب «رامز جلال» للعديد من المواقف والأحداث أهمها المساعدة في الكشف عن (سفاح المترو) الذي يقوم بخطف الأشخاص وقتلهم وأخذ أجزاء من جسدهم وذلك بمساعدة دكتورة التشريح «غادة عادل».

وخلال أحداث الفيلم تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية أحدب نوتردام بطل القصة الرومانسية الفرنسية الشهيرة التي ألفها الكاتب فيكتور هوجو.

يبدأ السفاح في البحص عن أحمد نوتردام خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة "أحدب نوتردام"، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفى على سبب قتل السفاح للسيدات فى منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث.

وفيلم "أحمد نوتردام" من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري