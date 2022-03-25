مسلسل المشوار 2022.. محمد رمضان يتزوج دينا الشربيني في الحلقة الاولى مسلسل المشوار

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دوت الخليج ترصد زواج محمد رمضان ودينا الشربيني

الحلقة الأولى مسلسل المشوار

يظهر الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني في الحلقة الأولى من مسلسل المشوار المذاع عبر شاشة قناة dmc الفضائية في دور زوجين.

ويعملان الثنائي باليومية فى إحدى شركات الملاحة في منطقة المكس بمدينة الإسكندرية، وخلال الأحداث يواجهان العديد من الصعوبات في حياتهما.

مسلسل المشوار 2022

ويجسد محمد رمضان خلال المسلسل الرمضاني الجديد له شخصية "ماهر" المتزوج من ورد وهي دينا الشربيني مع توالى الحلقات.

ويضم مسلسل المشوار الحلقة الاولى في بطولته عدد من النجوم مثل محمد رمضان، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، دينا الشربيني، احمد مجدي، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى بسيونى، محمود الليثى، حنان يوسف، ندا موسى، ثراء جبيل، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، احمد كمال محسن منصور، سما إبراهيم.

مسلسلات شهر رمضان 2022

مسلسل المشوار من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، ويواصل به محمد رمضان نجاحه الرمضاني بعد مسلسل موسى الذي نافس به ضمن موسم رمضان الماضي 2021 وحقق به نجاحا كبيرًا عبر شاشة قناة dmc الفضائية.

وشارك محمد رمضان في بطولة مسلسله موسى كلا من سمية الخشاب، سيد رجب، صبرى فواز، عبير صبرى، رياض الخولى، منذر رياحنة، هبة مجدى، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، فريدة سيف النصر، حمدى الوزير، محمد ريحانة وآخرين والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، والإخراج لـ محمد سلامة.

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