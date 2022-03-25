/688120/الكونغو-تتفوق-على-المغرب-في-شوط-المباراة-الأول-فيديو

تقدم منتخب الكونغو الديموقراطية على نظيره المغرب بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الذهاب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي مفاجأة كبرى تقدم منتخب الكونغو تحت قيادة هيكتور كوبر، الذي قدم شوط أول مميز أمام أسود الأطلسي، وكان له الغلبة طوال أحداث الشوط عكس المتوقع.

وسجل يوان ويسا هدف الكونغو في الدقيقة 12 بعد مروره بشكل رائع من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة بشكل مميز، لتسكن الشباك على يسار يمين ياسين بونو.

وحاول المنتخب المغربي أن يسجل اتعادل ولكن نجحت دفاعات وحارس الكونغو في الحفاظ على نظافة مرماهم.

تشكيل منتخب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية:

في حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سامي ماي - نايف أكرد - رومان سايس.

وسط الملعب: آدم ماسينا - عمران لوزة - سفيان أمرابط - سليم أملاح - أشرف حكيمي.

الهجوم: ريان ماي - يوسف النصيري.

قائمة المغرب لمواجهة الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: ياسين بونو - أحمد التكناوتي - منير المحمدي

خط الدفاع: أشرف حكيمي - سفيان علاكوش - أدم ماسينا وجواد ياميق - سفيان شاكلا - رومان سايس - نايف أكرد ويحيى عطيات الله - سامي مماي .

خط الوسط: سفيان آمرابط وفيصل فجر - إلياس شعير - عمران لوزا وسليم املاح - يحيى جبران - عز الدين أوناحي .

خط الهجوم: طارق تسودالي - وسفيان بوفال - عبد الصمد الزلزولي - منير الحدادي وريان ماي - يوسف النصيري - أيوب الكعبي.

غرامات المنتخب المغربي بتصفيات كأس العالم امام الكونغو الديمقراطية

تلقى الاتحاد المغربي لكرة القدم إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف فرانك سويسري، بالإضافة إلى لعب مباراة إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم بعدد محدود من الجماهير مع غلق المدرجات خلف المرمى.

وجاء قرار اللجنة التأديبية لفيفا بعد استخدام الجماهير المغربية لفظ "عطايا" لبعض المشجعين التونسيين الذين شجعوا منتخب الجزائر في المباراة التي جمعت بين منتخبي المغرب والجزائر في كأس العرب، ووفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة فإن اللفظ يحتوي بعض العبارات المسيئه للمثلية الجنسية وهو ما رأت اللجنة التأديبية بأنه يعتبر تمييزا عنصريا.