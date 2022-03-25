/688119/سحرتني-ولا-سحرتلي-تعرف-على-الكلمات-المحذوفة-من-أغنية-البخت-لـ-ويجز

تصدر مطرب الراب ويجز التريند بعد طرحه أغنية البخت خلال الأيام القليلة الماضية والتي تداولها رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وحظيت شهرة واسعة كما تصدرت التريند لمدة أيام متواصلة.

دوت الخليج يرصد لكم كلمات أغنية «البخت» لـ ويجز التي تصدرت تريند رقم 1 على يوتيوب لعدد من الأيام المتواصلة.

كلمات أغنية «البخت» لـ ويجز

عيني منها بشكل جدى وتقيله مش تقلانه اتبخر سحرى ومش باجى على بالها ومفكرتشى انا بالى فيها بابا بالى مش ملكى بلعب البخت سالتها ورفضتنى استغربتها امال فين هيبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي ياخى كنت ع الثبات وهزتنى واللى فات ده كان سحرى مش باجى على بالها أن جت سيرتى انا بالى معاها مش ملكى قالت كلام قبل ماتشوفنى انا عارفنى صعب ومش مفهوم كلامى دبش أو مش موزون أو بتحب حد والبال مشغول مشوفتهاش ولا حد يلومنى ملاك برئ ولا انا مخدوع هى توتر ولا انا مهزوز طب اذاها حد والكل مرفوض

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى واللى اذوك ياما حبيبي سيبنى اخلى الجاى ورود وشموع يتغنالها وبصوت مسموع ولا ايه القصه حبيبي فيدنى اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى انسيك ماضى كله دموع ولا مقدرش اسيبك موجوع

سحرتنى ولا سحرتلى وعيون مش محتاجه تسحرلى ومش عايزة تجيبنى بس جابتنى ونسيتنى وفى قصتى حبستنى والله ووقعت بفكر فيك كتير بالى عليك مشغول وانا بتصعب عليا حالى وانا بكتبلك كلام معسول بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط دانا اضيع عمرى ياعمرى واحبك حب مش مشروط لا تلاقى عندى وعود كدابه وكبرت على ولاشئ مضمون كلامى على قد اللى معايا وفى الحب مستناش مردود براحه على قلبي المكسور اللى مشكلته أنه فيك مسحول مين اختار اللى عينيك عملوه وده مش زنبى انا صحيت محطوط

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى اخلى الجاى ورود وشموع يتغانلها وبصوت مسموع ولا ايه القصه حبيبي فيدنى اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى انسيك ماضى كله دموع ولا مقدرش اسيبك موجوع