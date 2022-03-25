/688118/بقوة-50-ميجاوات-في-مالاوي-مصر-تنفذ تنفذ-محطة-للطاقة-الشمسية

التقى السفير محمد الشريف سفير مصر في ليلونجوي، إبراهيم ماتولا وزير الطاقة المالاوي، حيث تم البحث حول إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ومالاوي بمجاليّ الكهرباء والطاقة.

دوت الخليج

وياتي هذا الامر خاصة بعد توقيع مالاوي مذكرة تفاهم مع مجموعة السويدى المصرية يوم 11 مارس الجاري من اجل اقامة محطة للطاقة الشمسية بقوة 50 ميجاوات.

بقوة 50 ميجاوات في مالاوي.. مصر تنفذ تنفذ محطة للطاقة الشمسية

ونوه وزير مالاوي للطاقة والكهرباء إلى أنها خطوة مهمة في تطوير مجال توليد الطاقة في مالاوي، لانه من شانها الاسهام في تحقيق تنمية البلاد وتحقيق الخطة العشرية الأولى في استراتيجية مالاوى 2063؛ وهى الخطة التي يمثل تعزيز إنتاج الطاقة محورا رئيسيا بها.

طريق الوكالة المصرية

كما أعرب إبراهيم ماتولا عن امتنانه للجهود التي تبذلها مصر عن طريق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في بناء قدرات الكوادر المالاوية في عدد من التخصصات في مجال الطاقة.

واعرب ايضا ماتولا عن تاكيد بلاده على العول على الخبرات المصرية في تطوير قطاع الطاقة لديها، لا سيّما على صعيد ادخال الكهرباء في الريف والمناطق النائية.