نجوم الصف الأول يتصدرون بوستر الاختيار 3

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دوت الخليج يرصد تفاصيل بوستر مسلسل «الاختيار 3».

نجوم الصف الأول يجتمعون في الاختيار 3

واجتمع نجوم الصف الأول وهم الفنان أحمد السقا، الفنان ياسر جلال، الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز في بوستر «الاختيار 3»، ليبث ذلك الحماس في قلوب الجماهير لمتابعة هذا العمل الذي يضم نجومهم المفضلين في آن واحد.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» بطولة كوكبة من نجوم الفن وهم أحمد عز وخالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال الذين، أمير المصري، مجدي فكري، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، سمر مرسي، صبري فواز، إيمان العاصي، دنيا المصري، آدم الشرقاوي، خالد زكي و النجم أحمد مكي.

ومن المقرر أن يستكمل مسلسل الاختيار 3 بطولات الشرطة والجيش المصري ودورهم في مواجهة الإخوان ومحاربة الفساد

وحقق مسلسل "الاختيار 2" نجاحًا ساحقًا وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

جدير بالذكر أن أحمد السقا شارك في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

بينما شارك أحمد عز بمسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار ، ومن إخراج أحمد علاء، بطولة كل من الفنان أحمد عز ، الفنانة هند صبري، ماجدة زكي ، صلاح عبدالله، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، نضال الشافعي، يوسف عثمان، مايان السيد، محمد جمعة، ندي موسي، هاجر الشرنوبي، خالد أنور