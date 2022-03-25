/688116/الحالة-حرجة-الفنان-عهدي-صادق-يدخل-العناية-المركزة-تفاصيل

دخل الفنان عهدي صادق إلى العناية المركزة بمركز الكلى بعد تدهور حالته وقد طلب الفنان صبري عبد المنعم الجمهور بالدعاء للفنان عهدي صادق، والذي أكد أنه في أمس الحاجة للدعاء.

دوت الخليج يرصد لكم دخول الفنان عهدي صادق العناية المركزة

وقد نشر صبري عبد المنعم ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب: «صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة في حالة غير جيدة.. ادعوا له بالشفاء».

أعمال الفنان عهدي صادق

ومن الجدير بالذكر،أن آخر أعمال الفنان عهدي صادق كانت مسلسل «نقل عام» بجانب عدد من الفنانين وهم: محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، محمد محمود عبد العزيز وغيرهم.

كما قد شارك الفنان عهدي صادق في عدد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية، كما كان دائمًا يقدم أدوار كوميدية، على الرغم من أنه ممثلًا قادريرًا، يبرع في أي دور يقدمه، فكانت من أشهر أدوار الكوميدية الاجتماعية في مسلسل «يا رجال العالم اتحدوا» من بطولة الفنان حسين فهمي، بالمشاركة مع الفنان الراحل حسن حسني وإنعام سلوسة وعدد كبير من النجوم الذين جسدوا شخصيات هذا المسلسل الاجتماعي الكوميدي، كما شارك بأدوار مميزة في مسلسلات منها، «ليالي الحلمية» بأجزاءه، الذي لعب من خلالها دور خميس، و «زيزينيا» الذي قدم فيه دور الخواجة المقيم في الأسكندرية وينتمي لمصر أكثر من المصريين، بالإضافة إلى «رأفت الهجان» في جزءه الأول حيث لعب دور اليهودي فيليب ناتاسون.

تفاصيل مسلسل نقل عام

يُناقش المسلسل قضية الزيادة السكانية في إطار درامي بسيط، حيث تدور أحداثه حول «أحمد الشربيني»، موظف في هيئة النقل العام، ويعمل سائق أتوبيس، لديه أسرة مكونة من 10 أفراد، يعيش داخل بيت بسيط، ويُعاني من كثرة الهموم ومشاغل الحياة.

ويُعرض مسلسل نقل عام، للفنان محمود حميدة، يوميًا من السبت إلى الأربعاء، على قناة «أون»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد مرة ثانية الساعة الثانية صباحًا، وفي عرضه الثالث يُعرض في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

وأيضًا عبر قناة «أون دراما»، يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويُعاد 3 مرات، الأولى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، ومرة ثانية الساعة العاشرة صباحًا، وأخيرًا الساعة الرابعة عصرًا.