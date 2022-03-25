عاجل.. الرئيس السيسى يلتقى عاهل الأردن وبن زايد والكاظمى بمدينة العقبة

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة، بمدينة العقبة بالملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، ومصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق.





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