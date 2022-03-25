الألمانية للتعاون الدولى ووزارة الشباب تطلقان منصة لقطة السينما البسيطة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن منصة لقطة السينما البسيطة تهدف إلى تعليم الشباب والشابات أساسيات تصوير الفيديو والحكى باستخدام الهاتف المحمول ورفع وعيهم بقضايا مجتمعية عن طريق إخراج أفلام وثائقية قصيرة.

وأضاف أنه سيتم عرض 14 فيلمًا أُنتِجَت خلال المرحلة التدريبية يومى الأحد والإثنين المقبلين فى سينما زاوية بوسط البلد، ثم يتبع العرض نقاش حول التجربة.