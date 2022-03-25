صلاح عبدالله ينعي أحمد حلاوة.. "المبدعون الرائعون لا يرحلون"

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حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان الراحل أحمد حلاوة بعد وفاته منذ قليل متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، وذلك بكلمات مؤثرة.

دوت الخليج تكشف رسالة صلاح عبدالله لـ أحمد حلاوة

أحمد حلاوة وصلاح عبدالله

كتب الفنان صلاح عبدالله رسالة بكلمات مؤثرة معربًا عن حزنه الشديد لرحيل الفنان أحمد حلاوة، وجاء ذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب صلاح عبدالله: "المبدعون الرائعون لايرحلون.. وإنت ياحبيبي لن ترحل وستبقى دوماً بيننا”.

وأضاف: “بسيرتك العِطرة بتاريخك الفني العظيم وطيبة قلبك وحلاوة روحك وخفة ظلك وحبك الصادق لكل من كان حولك.. أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الكبير الدكتور أحمد حلاوة".

وفاة أحمد حلاوة

يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة كان مشاركته في بطولة حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب" الموسم الثاني وبرع في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021 من خلال الجزء الثاني من مسلسل الاختيار برفقة صديقه الراحل الفنان هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا بسبب كورونا.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلاوة تأثر بشكل كبير وقت وفاة الفنان هادي الجيار بفيروس كورونا المستجد العام الماضي قبل عرض آخر أعماله في الاختيار 2 وزاد ألمه بسبب رحيل مقربين له.

وقال الفنان أحمد حلاوة في لقاء تلفزيوني له قبل أسابيع: "بعد هادي الجيار ما مات أخويا وأختى ماتوا كورونا ، وأنا ما بحبش النعى على السوشيال ميديا محبتش حد يقولى البقية فى حياتك كفاية الناس مشغولة بهمها"، وبعد أشهر لحق بهم حلاوة عقب إصابته بالفيروس.

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